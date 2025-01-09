В Украине снова подорожают продукты: какие именно

Удорожание связано с экономическими и сезонными факторами, а также с ростом затрат на производство.
В 2025 году в Украине поднимутся цены на ряд продуктов.
Об этом сообщил в эфире телемарафона нардеп Иван Чайковский.
По его прогнозам, увеличение цен на базовые продукты следует ожидать уже весной.
В частности, подорожают:
- шоколад (до 80-85 гривен за плитку)
- овощи, особенно картофель
- фрукты
- хлеб
- макаронные изделия
На ценообразование оказывают влияние немало факторов. В частности, погода и климатические условия, технологии аграриев и война.
"Сегодня аграрному сектору нужно переориентироваться фактически в своем производстве", — отметил он.
К примеру, выращивание овощей переходит в центральные регионы. Однако на перенастройку нужно время.
На стоимость продукции влияют логистика, переработка, налоги, цены на электроэнергию и горючее, нехватка рабочих рук. Также важным фактором является хранение продуктов, особенно овощей, потому что они больше подорожали.
Ранее сообщалось, что в Украине цены на чеснок достигли рекорда.
Читайте также: