В Украине снова подорожают продукты: какие именно

Удорожание связано с экономическими и сезонными факторами, а также с ростом затрат на производство.

В 2025 году в Украине поднимутся цены на ряд продуктов.

Об этом сообщил в эфире телемарафона нардеп Иван Чайковский.

По его прогнозам, увеличение цен на базовые продукты следует ожидать уже весной.

В частности, подорожают:

шоколад (до 80-85 гривен за плитку)

овощи, особенно картофель

фрукты

хлеб

макаронные изделия

На ценообразование оказывают влияние немало факторов. В частности, погода и климатические условия, технологии аграриев и война.

"Сегодня аграрному сектору нужно переориентироваться фактически в своем производстве", — отметил он.

К примеру, выращивание овощей переходит в центральные регионы. Однако на перенастройку нужно время.

На стоимость продукции влияют логистика, переработка, налоги, цены на электроэнергию и горючее, нехватка рабочих рук. Также важным фактором является хранение продуктов, особенно овощей, потому что они больше подорожали.

Ранее сообщалось, что в Украине цены на чеснок достигли рекорда.

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