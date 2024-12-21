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Один из ключевых овощей борщового набора стремительно подорожал

Один из ключевых овощей борщового набора стремительно подорожал

За прошедшую неделю цены на белокочанную капусту выросли до 35 грн/кг/Фото: pixabay

Белокочанная капуста продолжает дорожать: ее цена уже втрое превышает показатели в прошлом году.

В Украине наблюдается ограниченное предложение качественной белокочанной капусты, что влечет за собой активный рост отпускных цен в этом сегменте.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

За последнюю неделю цена на качественную белокочанную капусту в Украине выросла с 22 грн/кг ($0,52/кг) до 25–35 грн/кг ($0,60–0,84/кг), что в среднем составляет 16% повышение. Такой рост обусловлен ограниченным предложением на рынке, поскольку многие фермеры решают удерживать продукцию в надежде на дальнейшее повышение цен в ближайшие недели.

Оптовые компании, со своей стороны, демонстрируют высокий интерес к закупке капусты и готовы поднимать закупочные цены. Сейчас цены на белокочанную капусту в среднем в три раза выше, чем в этот же период прошлого года. Участники рынка ожидают дальнейшего удорожания из-за снижения производства и сокращения объемов капусты, пригодной для длительного хранения.

Напомним, ранее мы писали интересные факты об истории происхождения овощей.

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