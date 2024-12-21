Увеличится ли курс доллара до 42 грн: прогноз банкира

Курсообразование может полностью зависеть от событий на межбанке.

В последнюю неделю 2024 года не стоит ожидать чрезвычайных событий на валютном рынке, потому что для этого отсутствуют основания. В частности, стремительного повышения курса доллара.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК.Украина".

Ситуация будет прогнозируемой, отмечает эксперт. Кроме того, все колебания, как это наблюдается в течение года, будут разнонаправленными. Впрочем, незначительными.

"Вполне возможно, что до конца года официальный курс не дотянет до отметки в 42 грн за доллар, а на следующей неделе основные колебания на межбанке будут отбываться в достаточно узком коридоре — 41,6-41,9 грн за доллар", — подчеркнул Тарас Лесовой.

Что касается ситуации на наличном рынке, то курсообразование может полностью зависеть от событий на межбанке с добавлением комиссии финучреждений, подчеркнул банкир. Лесной считает, что сезон активных скидок и праздников стимулирует продавцов. Поэтому вполне возможно, что спрос и предложение на наличном рынке будут находиться в одной количественной плоскости.

Банкир прогнозирует, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-41,9 грн за дол. на межбанке, а также 41,7–42,2 грн за дол. на наличном рынке;

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн;

средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"События последних дней 2024 года глобально мало чем будут отличаться от ситуации на рынке в течение года. Нацбанк был и будет оставаться основным игроком на рынке, а его достаточно эффективная стратегия позволяет избежать излишней нервозности, связанной с судьбой гривны. Пока отсутствуют факторы, которые бы смогли нарушить существующую систему валютного рынка", – констатировал Лесовой.

Как сообщалось, эксперты прогнозируют обвал гривны. Прогнозы финансовых аналитиков пессимистические – не исключено, что вскоре нас ожидает значительное удорожание доллара, которое может стать шоком для украинцев.

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