Чи зросте курс долара до 42 грн: прогноз банкіра

Курсоутворення може цілком залежати від подій на міжбанку.

В останній тиждень 2024-го року не варто очікувати надзвичайних подій на валютному ринку, бо для цього відсутні підстави. Зокрема, стрімкого підвищення курсу долара.

Про це в повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі "РБК.Україна".

Ситуація буде прогнозованою, наголошує експерт. Крім того, всі коливання, як це спостерігається протягом року, будуть різноспрямованими. Втім, незначними.

"Цілком можливо, що до кінця року офіційний курс не дотягне до позначки в 42 грн за долар, а наступного тижня основні коливання на міжбанку відбуватимуть у досить вузькому коридорі - 41,6-41,9 грн за долар", - наголосив Тарас Лєсовий.

Щодо ситуації на готівковому ринку, то курсоутворення може цілком залежати від подій на міжбанку з додаванням комісії фінустанов, наголосив банкір. Лєсовий вважає, що сезон активних знижок та свят стимулює продавців. Саме тому цілком можливо, що попит і пропозиція на готівковому ринку перебуватимуть в одній кількісній площині.

Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-41,9 грн за дол. на міжбанку, а також 41,7-42,2 грн за дол. на готівковому ринку;

залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн;

середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Події останніх днів 2024 року глобально мало чим відрізнятимуться від ситуації на ринку впродовж року. Нацбанк був і залишатиметься основним гравцем на ринку, а його досить ефективна стратегія дає змогу уникнути зайвої знервованості, пов’язану з долею гривні. Наразі відсутні чинники, які б змогли порушити наявну систему валютного ринку", - констатував Лєсовий.

Як повідомлялося, експерти прогнозують обвал гривні. Прогнози фінансових аналітиків песимістичні – не виключено, що невдовзі на нас чекає значне здорожчання долара, яке може стати шоком для українців.

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