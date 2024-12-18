Де можна витратити "тисячу Зеленського": список

Українці вже почали витрачати кошти за програмою "єПідтримка", однак стикаються з проблемами через обмеження оплати.

В Україні розпочалося приймання заявок на отримання державної допомоги в розмірі 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Подати заявку можна до кінця лютого 2024 року, а витратити кошти – до кінця 2025 року.

Про це пише 24 канал.

Отримані кошти можна витратити лише в магазинах, що відповідають певним МСС-кодам – спеціальним цифровим ідентифікаторам, які визначають сферу діяльності торгової точки.

Основні категорії, де можна використати "тисячу Зеленського":

Магазини рослин та ландшафтного дизайну

Сюди входять торгові точки, які продають рослини, добрива, інструменти, або займаються ландшафтним проєктуванням і доглядом за садами (МСС-код 0780).

Будівельні магазини

Підходять точки, де можна купити будівельні матеріали чи замовити будівельні послуги (МСС-код 1520). Наприклад, мережа "Епіцентр" планує підключити оплату найближчим часом.

Книгарні та пекарні

Книгарні: наприклад, "Книгарня Є" чи Yakaboo (МСС-коди 2741, 5942, 5994).

Пекарні: точки, які продають хлібобулочні вироби або працюють на замовлення (МСС-код 5462).

Магазини одягу та побутової хімії

Одяг: торгові точки, що займаються пошиттям чи ремонтом одягу (МСС-код 5697).

Побутова хімія: засоби для догляду, чищення та дезінфекції (МСС-код 2842).

Як дізнатися, чи приймає магазин картку

Перед закупом варто уточнити у менеджера магазину, чи приймають вони картку Національний кешбек. Також важливо пам'ятати, що перелік магазинів може змінюватися, тому краще перевірити можливість оплати заздалегідь.

Отриману "тисячу Зеленського" можна спрямувати на благодійність: кошти можуть бути використані для підтримки української армії через донати на дрони, засоби тактичної медицини чи інше обладнання.

Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" здійснюються впродовж 10 днів від подання заявки. Програма доступна всім громадянам на підконтрольній Україні території, а кошти можна використовувати до кінця 2025 року.

Нагадаємо, від 1 грудня 2024 року в Україні стартувала програма "Зимової єПідтримки", згідно з якою кожен українець, зокрема й діти, має можливість отримати тисячу гривень для оплати послуг та товарів.

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