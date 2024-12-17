В Україні запустили "Дія.Картку" для виплат від держави

Це означає, що більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших держвиплат.

Міністерство цифрової трансформації України разом з банками створили "Дія.Картку" для отримання допомоги чи інших державних виплат.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Знайомтеся, Дія.Картка. Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Замість кількох різних карток – один зручний інструмент", – йдеться в заяві міністра.

За його словами, це означає, що українцям більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат.

Федоров зауважив, що на "Дія.Картці" вже стартувала перша послуга.

"До речі, сьогодні стартувала перша послуга на Дія.Картці – єКнига. Плануємо надалі перевести виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021–2023 роках. І вже цього місяця запустимо ще одну соціальну виплату", – анонсував міністр.

Він повідомив, що з часом на "Дія.Картці" буде більше державних програм з "фарбованими" коштами для цільових виплат.

Зараз "Дія.Картку" можна відкрити у таких банках:

"ПриватБанк",

"А-банк",

"Акордбанк",

"Глобус банк",

Monobank.

Федоров повідомив, що у планах – розширити список банків. Так, зараз на етапі під’єднання перебувають Sense та Bank 3/4.

До слова, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", яка надає 18-річним громадянам можливість отримати 908 грн для придбання книжок через застосунок "Дія".

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