Якому знаку зодіаку пощастить 17 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 17 грудня?

Один з найлегших днів місячного календаря, коли потрібно святкувати й веселитися. Але навіть якщо приводів для бурхливих розваг і забав – як у наш час – нема, це не означає, що можна піддаватися негативу та перебувати в поганому настрої. Важливо пам'ятати про те, що зневіра завжди вважалася – і вважається – смертним гріхом. У вирішенні серйозних – як ділових, так і життєвих – питань потрібно довіряти своїй інтуїції: на відміну від розуму, який сьогодні може припуститися помилки, вона не підведе і дасть єдино правильну пораду.

Овен

Овни сьогодні можуть розраховувати на успіх у будь-яких переговорах, якої б сфери – професійної чи особистої – вони не стосувалися. Досягти домовленості вдасться як з діловими партнерами, так і з близькою людиною, взаємини з якими, як здавалося ще напередодні, зайшли в глухий кут. Сьогодні красномовство та переконливість допоможуть представникам знака схилити на свій бік будь-кого – навіть найзатятіших опонентів. Головне – менше пафосу: що невимушенішою буде обстановка, то успішнішими виявляться переговори.

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