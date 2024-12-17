День ангела 17 грудня: кого та як вітати з іменинами

17 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 грудня

17 грудня 2024 року привітайте з іменинами Данила, Дениса, Івана, Микиту, Миколу, Олександра, Петра, Сергія, Степана.

Данило — давньоєврейське походження, означає "Божий суд". В дитинстві спокійний і приємний у спілкуванні. В дорослому віці стає відкритим, рішучим.

Денис — давньогрецьке ім'я, перекладається як "присвячений Діонісу". В дитинстві активний і позитивний. В дорослому віці стає принциповим, комунікабельним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добродушний і спокійний. В дорослому віці стає імпульсивним, запальним.

Микита — давньогрецьке походження, означає "переможець". В дитинстві впертий і егоїстичний. В дорослому віці стає впевненим в собі і своїх рішеннях.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві схильний до самоаналізу. В дорослому віці стає привабливим співрозмовником.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві владний, відрізняється героїзмом. В дорослому віці впевнено робить свою справу.

Петро — давньогрецьке походження, означає "скеля". В дитинстві ніжний, хоча і темпераментний. В дорослому віці стає марнославним, горделивим.

Сергій — латинське ім'я, перекладається як "знатний". В дитинстві чутливий і уважний. В дорослому віці стає комунікабельним, турботливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "вінець". В дитинстві простий у спілкуванні. В дорослому віці стає досить потайливим, незворушним.

День ангела 17 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди береже тебе від усіх негараздів, підтримує у важкі моменти та направляє на правильний шлях. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, душевного спокою і світла в серці. Нехай у твоєму житті завжди будуть любов, гармонія та віра!

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Сьогодні особливий день, коли твій Ангел-охоронець радіє разом із тобою. Нехай він завжди буде поруч, захищаючи тебе від усього злого та допомагаючи втілювати мрії в життя. Бажаю тобі завжди відчувати його підтримку, бути наповненим любов'ю, добром і натхненням!

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Сьогоднішній день наповнений світлом і теплом, адже це твій День Ангела. Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, надає сили для нових звершень і приносить радість у кожну мить твого життя. Бажаю тобі щастя, гармонії та безмежної Божої благодаті!

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Нехай твій небесний покровитель завжди буде твоїм дороговказом у житті, допомагаючи долати труднощі та знаходити радість навіть у найменших моментах. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було багато добра, тепла і любові, а кожен день приносив нові приводи для радості.

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Зі святом тебе – Днем твого небесного Ангела! Нехай він завжди стоїть на сторожі твого щастя, оберігає тебе від усього недоброго і допомагає у всіх твоїх починаннях. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували радість, світло і спокій, а поруч були лише щирі й добрі люди.

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