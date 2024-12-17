Має відстрочку, але покарали як ухилянта: чому на Тернопільщині засудили студента

На Тернопільщині суд виніс вирок студентові, який має відстрочку від мобілізації до лютого 2025 року, але за версією правоохоронців ухилявся від мобілізації.

Подробиці нестандартного випадку в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат засудженого Назарій Данильчук.

Як зазначається у вироку Заліщицького райсуду Тернопільської області, фігурант справи є колишнім учасником АТО, а нині він навчається на 3 курсі місцевого коледжу. У чоловіка на утриманні є неповнолітній син. Крім того, про цього військовозобов'язаного відомо, що він розлучився з дружиною, раніше не був засудженим.

Згідно матеріалів справи, чоловік пройшов ВЛК та був визнаний придатним, отримав повістку для відправлення у військову частину, але у зазначений час не з'явився.

"Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, яке йому інкримінують, визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та повністю погодився з обставинами, викладеними в обвинувальному акті", — зазначається в матеріалах справи.

За даними суду, обвинувачений має відстрочку до 7 лютого 2025 року, тому як навчається на 3 курсі коледжу. Суду обвинувачений повідомив, що приймав участь в АТО з 03.09.2014 року в Донецькій та Луганській областях, після чого психологічно травмований і більше не може брати участь у бойових діях. На даний час він шкодує, що так вчинив та просить його суворо не карати.

Суд перевірив наявність відстрочки та з'ясував, що вона дійсно є.

"Згідно військово-облікового документу Резерв+ наявна відстрочка від мобілізації до 07.02.2025 року", — зазначається у вироку.

Та додається наступне: "Об`єктивна сторона злочину за ст.336 КК України, яка інкримінована обвинуваченому, виявляється в бездіяльності — ухиленні будь-яким способом від призову за мобілізацією, на особливий період".

Як виявилось, суд дійшов висновку покарати студента трьома роками позбавлення волі, але звільнити від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік.

Адвокат засудженого Назарій Данильчук в коментарі для ТСН.ua так роз'яснив цю ситуацію: "Законну відстрочку цей чоловік отримав після отримання підозри та року судової тяганини. В майбутньому він став студентом. У зв'язку з цим було застосовано статтю 75 (призначення іспитового терміну)".

Назарій Данильчук уточнив, що чоловік став студентом тоді, коли справа була в суді: "Чоловік є з сім'ї з невеликими статками. Пішов навчатись, щоб в майбутньому мати гарну роботу, йому за тридцять років. Вироком ми задоволені".

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Раніше повідомлялось про те, що чоловіка затримали працівники ТЦК і хотіли дати повістку.

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