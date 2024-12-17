Має відстрочку, але покарали як ухилянта: чому на Тернопільщині засудили студента

Обвинувачений та його адвокат кажуть, що задоволені вироком суду.
На Тернопільщині суд виніс вирок студентові, який має відстрочку від мобілізації до лютого 2025 року, але за версією правоохоронців ухилявся від мобілізації.
Подробиці нестандартного випадку в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат засудженого Назарій Данильчук.
Як зазначається у вироку Заліщицького райсуду Тернопільської області, фігурант справи є колишнім учасником АТО, а нині він навчається на 3 курсі місцевого коледжу. У чоловіка на утриманні є неповнолітній син. Крім того, про цього військовозобов'язаного відомо, що він розлучився з дружиною, раніше не був засудженим.
Згідно матеріалів справи, чоловік пройшов ВЛК та був визнаний придатним, отримав повістку для відправлення у військову частину, але у зазначений час не з'явився.
"Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, яке йому інкримінують, визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та повністю погодився з обставинами, викладеними в обвинувальному акті", — зазначається в матеріалах справи.
За даними суду, обвинувачений має відстрочку до 7 лютого 2025 року, тому як навчається на 3 курсі коледжу. Суду обвинувачений повідомив, що приймав участь в АТО з 03.09.2014 року в Донецькій та Луганській областях, після чого психологічно травмований і більше не може брати участь у бойових діях. На даний час він шкодує, що так вчинив та просить його суворо не карати.
Суд перевірив наявність відстрочки та з'ясував, що вона дійсно є.
"Згідно військово-облікового документу Резерв+ наявна відстрочка від мобілізації до 07.02.2025 року", — зазначається у вироку.
Та додається наступне: "Об`єктивна сторона злочину за ст.336 КК України, яка інкримінована обвинуваченому, виявляється в бездіяльності — ухиленні будь-яким способом від призову за мобілізацією, на особливий період".
Як виявилось, суд дійшов висновку покарати студента трьома роками позбавлення волі, але звільнити від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік.
Адвокат засудженого Назарій Данильчук в коментарі для ТСН.ua так роз'яснив цю ситуацію: "Законну відстрочку цей чоловік отримав після отримання підозри та року судової тяганини. В майбутньому він став студентом. У зв'язку з цим було застосовано статтю 75 (призначення іспитового терміну)".
Назарій Данильчук уточнив, що чоловік став студентом тоді, коли справа була в суді: "Чоловік є з сім'ї з невеликими статками. Пішов навчатись, щоб в майбутньому мати гарну роботу, йому за тридцять років. Вироком ми задоволені".
Раніше повідомлялось про те, що чоловіка затримали працівники ТЦК і хотіли дати повістку.
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