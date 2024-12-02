Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2025 рік

2025 рік обіцяє бути часом змін, мудрості та глибокого усвідомлення. Подарує багато шансів для зростання та зміцнення позицій у різних сферах. Це буде рік Дерев'яної Змії – елемент Дерева додає м'ягкості, гнучкості і зростання до енергетики знака. Згідно зі східним календарем, рік Змії почнеться 29 січня 2025 року і триватиме до 16 лютого 2026 року.

Змія у східній традиції – символ мудрості, інтуїції, трансформації та прихованих знань. Цей знак асоціюється з глибокою думкою, стратегічним мисленням та здатністю ухвалювати рішення, ґрунтуючись не лише на логіці, а й на внутрішньому чутті, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Дерев'яна Змія має особливу енергію – вона прагне гармонії та розвитку. Цей елемент посилює прагнення до зростання, допомагає знаходити компроміси та будувати довгострокові плани.

2025 сприятливий для тих, хто готовий дотримуватися свого внутрішнього голосу. Інтуїція стане важливим інструментом, особливо у складних чи неоднозначних ситуаціях. Дослухайтеся до інтуїції, але перевіряйте факти. Енергія Дерева та мудрість Змії підштовхують до вивчення нових сфер, освоєння навичок та глибокого самопізнання. Це час, коли знання будуть особливо цінними, а прагнення розуміння світу – винагороджено.

Змія любить врівноваженість, тому важливо уникати крайнощів. Рік закликає знаходити баланс між особистими та професійними інтересами, матеріальними та духовними цінностями. Змія не робить різких рухів, вона діє продумано. Це ідеальний час для створення довгострокових планів та роботи над проєктами, які потребують терпіння.

Рік Змії несе із собою глибокі енергії трансформації та внутрішнього зростання. Чесність та відкритість допоможуть уникнути непорозумінь.

Ключові транзити 2025 року:

12 січня вісь Місячних Вузлів змінює знаки зодіаку – зі знаків Овен-Терези (вісь взаємин) переходить у знаки Діва-Риби (вісь служіння). Місячні вузли – це астрологічна точка перетину орбіти Місяця та екліптики (шляхи, яким рухається Сонце).

Північний вузол (Раху) – символ напрямку розвитку душі, прагнення вперед та вивчення нових уроків. Це те, чого ми маємо навчитися. Південний вузол (Кету) – вказує на минулий досвід, звички та таланти, які вже були освоєні. Він може обмежувати нас, якщо ми застрягнемо в старих схемах поведінки, замість того, щоб рухатися вперед. Ці точки утворюють вісь, пов'язуючи минуле та майбутнє, кармічні завдання та потенціал. Переміщення осі Місячних вузлів зодіакальними знаками показує, які теми та енергії стають актуальними для людства на певний період.

Триватиме транзит місячних вузлів за знаками Діва-Риби до кінця серпня 2026 року. Північний вузол переміщуватиметься за знаком Риби, тому у світі посилиться інтерес до духовних тем, екології, мистецтва та психології. Суспільство шукатиме баланс між прагматизмом (Діва) та натхненням (Риби), що може виявлятися як зміни у науці, медицині та соціальній сфері.

28 лютого закінчується період ретроградного руху Марса, що прискорить розвиток усіх процесів.

Від 3 березня до 14 квітня Венера переміщуватиметься ретроградно у знаках Риби та Овен. Період принесе у життя людей моменти, пов'язані з переосмисленням любовних взаємин, фінансових питань та творчих прагнень. Цей транзит буде одночасно загадковим, емоційним і активним, оскільки Венера поєднує у собі як мрійливість Риб, і рішучість Овна. Риби приносять м'якість, романтику та інтуїцію, а Овен – динамічність та імпульсивність.

Але також ретро-Венера може дати нереалістичні очікування в коханні. Під час ретроградної фази рішення щодо грошей та взаємин можуть виявитися поспішними та потребувати коригування.Це слушний час для ревізії особистих бажань, повернення до минулого і глибшого розуміння того, що важливо для серця і душі.

Від 14 до 29 березня весняний коридор затемнень у знаках Діви та Овен.

Нептун увійде на знак Овна 30 березня. Транзит вплине на теми єдності та національної ідентичності, глобалізацію та стирання звичних рамок. Кордони між країнами стають дедалі менш відчутними, з'являються нові глобальні об'єднання, у зв'язку з чим можливі нові хвилі еміграції.

Від 25 травня до 1 вересня Сатурн вперше входить на знак Овна.після чого повернеться на знак Риби, а від 14 лютого 2026 року знову увійде на знак Овна на 2,5 року. Транзит принесе світові енергію структурних змін, сміливих починань та необхідність брати відповідальність за свої дії.

Овен – знак починань та лідерства, а Сатурн додає сюди дисципліну та довгострокову перспективу. Цей транзит вимагатиме від лідерів світу не просто сміливості, а й здатності створювати стійкі структури. Важливо не лише розпочати нові проєкти, а й довести їх до кінця. Світ зіткнеться з необхідністю переглянути старі структури, щоб звільнити місце для більш динамічних та адаптивних підходів. Це може стосуватися політики, економіки та технологій. Овен спонукає діяти рішуче, а Сатурн гарантує, що події будуть не поверхневими, а глибоко опрацьованими.

Від 9 червня 2025 до 29 червня 2026 року Юпітер переміщається за знаком Рака, розширюючи внутрішній світ, допомагаючи краще усвідомити свої почуття, ставати мудрішими і глибшими. Це час, коли багато хто зможе пропрацювати емоційні травми та набути внутрішньої гармонії. Увага буде спрямована на збереження традицій, розвиток гуманітарних наук, покращення психологічного клімату у суспільстві. На соціальному рівні програми підтримки материнства, сім'ї та дитинства можуть вийти на перший план.

Але є й виклики цього транзиту, а саме ризик стати занадто емоційно залежним від близьких чи минулого. Ідеалізація сім'ї та традицій, потреба у безпеці може призвести до консерватизму чи страху перед змінами. Бажання затишку та спокою іноді заважатиме діяти активно та досягати мети.

7 липня Уран вперше за 84 роки увійде на знак Близнята. 8 листопада повернеться на знак Тельця, а від 26 квітня 2026 року 7 років пересуватиметься Близнятами. Транзит Урана Близнятами обіцяє кардинальні зміни в галузі комунікацій, технологій та інтелектуальних підходів. Уран, планета революцій та інновацій, у Близнятах, знаку, пов'язаному з інформацією та навчанням, створить потужні імпульси до модернізації у цих сферах. Цей транзит триватиме до кінця травня 2033 року, і за цей час світ переживе значні зміни, пов'язані з розвитком технологій, глобальних комунікацій та способів здобуття знань.

Від 7 до 21 вересня осінній коридор затемнень у знаках Риби та Діва.

2025 року світ переживе значні зміни, які торкнуться технологій, суспільних структур та глобальних взаємин. Революційні трансформації у політиці, економіці та культурі супроводжуватимуться прискоренням цифровізації та інновацій, змінюючи звичні реалії та відкриваючи нові можливості для адаптації та розвитку.

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