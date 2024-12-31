У Одесі зник пам’ятник Висоцькому: що відомо про ситуацію

Пам’ятник Висоцькому з фасаду кіностудії перенесено на зберігання.

В Одесі демонтували пам’ятник Володимиру Висоцькому, наразі скульптуру передано на зберігання підприємству Одеської кіностудії.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської кіностудії.

"На численні звернення щодо зникнення пам'ятника Володимиру Висоцькому, який знаходився на фасаді Одеської кіностудії (м. Одеса, Французький бульвар, 33), повідомляємо наступне. За рішенням органів місцевої влади пам'ятник було демонтовано 30.12.2024 року о 22:00 год", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевняють, що пам’ятник перебуває у безпечному місці, і вживаються всі необхідні заходи для його належного зберігання.

У кіностудії також повідомили про плани встановити пам’ятник на новому місці – на території студії, поруч із одним із павільйонів. Наразі триває процедура погодження та отримання дозволів, а також пошук фінансування для проведення монтажних робіт.

Колектив кіностудії висловив сподівання, що пам’ятник Висоцькому незабаром знову стане доступним для відвідувачів.

Нагадаємо, Одеська міська рада ухвалила рішення про демонтаж 18 пам'ятників, серед яких монумент Олександру Пушкіну.

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