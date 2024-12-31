В Одессе исчез памятник Высоцкому: что известно о ситуации

В Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, пока скульптура передана на хранение предприятию Одесской киностудии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской киностудии.

"На многочисленные обращения по исчезновению памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии (г. Одесса, Французский бульвар, 33), сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30.12.2024 в 22:00 ч", — говорится в сообщении.

В компании уверяют, что памятник находится в безопасном месте, и принимаются все необходимые меры по его надлежащему хранению.

В киностудии также сообщили о планах установить памятник на новом месте – на территории студии, рядом с одним из павильонов. Продолжается процедура согласования и получения разрешений, а также поиск финансирования для проведения монтажных работ.

Коллектив киностудии выразил надежду, что памятник Высоцкому вскоре снова станет доступным посетителям.

Напомним, Одесский городской совет принял решение о демонтаже 18 памятников, среди которых монумент Александру Пушкину.

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