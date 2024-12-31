Таропрогноз на 2025 год для Тельцов: что нам карты предвещают

Карты Таро – один из самых популярных способ для гадания в наше время. Созданные несколько сот лет назад, они только на первый взгляд кажутся простыми. На картах Таро можно гадать не только об эзотерических вещах, но и на бытовые дела и любовь. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на 2025 год для Тельцов – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2025 года "Четверка мечей"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о важности передышки, временном убежище, ожидании, перемирии, внутренних страхах, привидениях прошлых чувств.

Она рассказывает, что нужно найти моменты для уединения и покоя, найти свое место в этом мире, покой, взгляд на ситуацию с другой стороны, восстановление сил, критическую оценку своих целей, отказ от борьбы.

Эта карта подсказывает, что сейчас многое не позволяет вам двигаться дальше. Вы чувствуете себя в тупике со своими страхами и неуверенностью, вызванной неудачами, болью, разочарованием. Нужно трезво обдумать свои страхи, и они исчезнут.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2025 года "Башня"

Эта карта свидетельствует о внешних изменениях, неожиданных событиях и т.д. Она рассказывает об уничтожении прошлого и проявлении нового. Теперь следует осознать, что любая защита не может гарантировать чувство безопасности. Следует больше приспосабливаться к ситуации и пытаться понять суть событий. Не подвергайте хаосу вокруг вас и неожиданным проблемам.

Сейчас вы переживаете изменения или они скоро наступят. Обычно эти изменения вызваны внешним катализатором, и вы сами не можете остановить уничтожение. Но иногда изменения приносят освобождение от ограничений и дает новый взгляд на жизнь.

Любое событие кажется роковым, если мы не можем на него влиять. Однако часто изменения просто необходимы. Сейчас вы получите силу, чтобы подстроиться под любые ситуации и двигаться дальше.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2025 года "Шестерка пентаклей"

Эта карта повествует о щедрости, решительности, дарах и уважении. Она подсказывает о получении и лишении, пожертвованиях, поиске желаемого. Карта Таро напоминает, что мы не можем быть великодушны со всеми людьми. Вы получаете выгоду от подарков судьбы?

Любовь и ненависть не исключают друг друга. Выгода может оказаться утратой. Сейчас нужно разобраться в своих подлинных желаниях и истинных потребностях. Следует двигаться вперед.

Также читайте Таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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