Таропрогноз на 2025 рік для Тельців: що нам карти віщують

Карти Таро - один з найпопулярніших спосіб для ворожіння у наш час. Створені кілька сотень років тому, вони тільки на перший погляд, здаються простими. На картах Таро можна ворожити не лише про езотеричні речі, але й на побутові справи та любов. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на 2025 рік для Тельців - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2025 року "Четвірка мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про важливість перепочинку, тимчасовий прихисток, очікування, перемир'я, внутрішні страхи, привидів минулих почуттів.

Вона розповідає, що потрібно знайти моменти для усамітнення та спокою, знайти своє місце у цьому світі, спокій, погляд на ситуацію з іншого боку, відновлення сил, критична оцінка своїх цілей, відмова від боротьби.

Ця карта підказує, що зараз чимало не дозволяє вам рухатися далі. Ви відчуваєте себе у тупіку зі своїми страхами та невпевненістю, яка викликана невдачами, болем, розчаруванням. Потрібно тверезо обдумати свої страхи і вони зникнуть.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Башта"

Ця карта свідчить про зовнішні зміни, несподівані події тощо. Вона розповідає про знищення минулого і проявлення нового. Зараз слід усвідомити, що будь-який захист не може гарантувати почуття безпеки. Потрібно більше пристосовуватися до ситуації та намагатися зрозуміти суть подій. Не піддавайте хаосу довкола вас та несподіваним проблемам.

Зараз ви переживаєте зміни або вони незабаром настануть. Зазвичай ці зміни викликані зовнішнім каталізатором і ви самі не можете зупинити знищення. Але іноді зміни приносять звільнення від обмежень і дає новий погляд на життя.

Будь-яка подія здається роковою, якщо ми не можемо на неї впливати. Проте часто зміни просто необхідні. Зараз ви отримаєте силу, щоб підлаштуватися під будь-які нові ситуації та рухатися далі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Шістка пентаклів"

Ця карта оповідає про щедрість, рішучість, дари та повагу. Вона підказує на про отримання та позбавлення, пожертвування, пошук бажаного. Карта Таро нагадує, що ми не можемо бути великодушними зі всіма людьми. Чи ви отримуєте вигоду від подарунків долі?

Кохання і ненависть не виключають одне одного. Вигода може виявитися втратою. Зараз потрібно розібратися у своїх справжніх бажаннях та істинних потребах. Варто рухатися вперед.

Також читайте Таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщуюють

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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