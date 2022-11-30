В Одесі ухвалили рішення про демонтування пам’ятників Катерині II і Суворову: що з ними буде

В Одесі вирішили демонтувати та перенести пам’ятники Катерині II і Суворову.

У середу, 30 грудня, міська рада Одеси проголосувала за демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси" – імператриці Катерині ІІ та полководцю Олександру Суворову.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За знесення та перенесення пам'ятників проголосували 43 депутати (97,7%) присутніх.

Як пише УНІАН, статую імператриці демонтують та передадуть Одеському художньому музею.

Крім того, у рішенні йдеться про чотири інші скульптури монумента "Засновникам Одеси", які є музейними предметами державної частини Музейного фонду України та перебувають на обліку комунальної установи "Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. В. Блещунова".

Їх також демонтують та передадуть до муніципального музею особистих колекцій ім. Блещунова.

Протести проти пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в Одесі заговорили про демонтаж монумента російській імператриці Катерині ІІ. Активісти почали проводити перфоманси з вимогою демонтувати його.

На початку листопада в Одесі пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет. Біля меморіалу розмістили оголошення про те, що пам'ятник російській імператриці готують до демонтажу.

В Одесі провели голосування – більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

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