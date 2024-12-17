В Украине запустили "Дия.Карту" для выплат от государства

Это значит, что больше не придется выпускать каждый раз новые карты для помощи или других госвыплат.

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с банками создали "Дия.Карту" для получения помощи или других государственных выплат.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Знакомьтесь, Дия.Карта. Создали карту вместе с банками, чтобы вам было удобнее получать выплаты от государства. Вместо нескольких разных карт – один удобный инструмент", – говорится в заявлении министра.

По его словам, это означает, что украинцам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат.

Федоров отметил, что на "Дия.Карте" уже стартовала первая услуга.

"Кстати, сегодня стартовала первая услуга на Дия.Карте — еКнига. Планируем в дальнейшем перевести выплаты еПидтрымкы, включая те, которые были в 2021-2023 годах. И уже в этом месяце запустим еще одну социальную выплату", — анонсировал министр.

Он сообщил, что со временем на "Дия.Карте" будет больше государственных программ с "окрашенными" средствами для целевых выплат.

Сейчас "Дия.Карту" можно открыть в следующих банках:

"ПриватБанк",

"А-банк",

"Аккордбанк",

"Глобус банк",

Monobank.

Федоров сообщил, что в планах – расширить список банков. Так, сейчас на этапе подключения находятся Sense и Bank 3/4.

К слову, 16 декабря в Украине стартовала услуга "еКнига", которая предоставляет 18-летним гражданам возможность получить 908 грн для приобретения книг через приложение "Дия".

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