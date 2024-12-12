Помощь ВПО: кто из украинцев получит выплаты в 2025 году

Для поддержки ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, правительство продлило эти выплаты еще на 6 месяцев — то есть до февраля 2025 года.

Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2025 год, на социальную защиту украинцев, попавших в сложные жизненные ситуации, предусмотрено 81,8 млрд грн. В частности, предусмотрено сохранение помощи для ВПЛ как кризисной выплаты.

Так, автоматически без дополнительного обращения выплаты будут получать наиболее уязвимые категории переселенцев, которые не могут работать:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9 444 грн

лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные дети

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители

Размер пособия составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн

для других лиц — 2000 грн

Ранее мы писали о том, что украинцы могут потерять субсидию из-за родственников. Больше об этом читайте в новости.

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