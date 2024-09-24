Выплаты ВПЛ: что изменится для переселенцев осенью

Есть категории внутриперемещенных лиц, которые могут потерять денежную поддержку.

Из-за войны, которую начала Россия, многие украинцы вынуждены были выехать в более безопасные регионы и стать внутренне перемещенными лицами. Они имеют право на пособие от государства.

Издание "Новое время" рассказало, что изменится для ВПЛ осенью.

В августе 2024 года срок выплаты пособия на проживание для значительной части ВПЛ уязвимых категорий истек. Для продления поддержки ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, правительство продлило эти выплаты еще на 6 месяцев — то есть до февраля 2025 года.

В сентябре выплаты автоматически без дополнительного обращения продлили наиболее уязвимым категориям переселенцев. Также есть категории ВПЛ, которые должны подать специальное заявление на назначение или продление выплат.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн

для других лиц — 2000 грн

Кто из ВПЛ может потерять выплаты осенью

Чтобы понять, что семьи продолжают соответствовать нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное положение этих семей.

Выплаты могут потерять:

граждане, находящиеся за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 000 грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ)

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 000 грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы

имеют на депозитном банковском счету средства на общую сумму более 100 000 грн

Критерии для получения права на выплату также не изменились: они остаются такими же, как были при переназначении помощи для семей, которые обращались с заявлениями от марта 2024 года.

Напомним, в Украине изменили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, правительство урегулировало вопрос о недопущении выселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья для временного проживания.

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