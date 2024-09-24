Выплаты ВПЛ: что изменится для переселенцев осенью

Есть категории внутриперемещенных лиц, которые могут потерять денежную поддержку.
Из-за войны, которую начала Россия, многие украинцы вынуждены были выехать в более безопасные регионы и стать внутренне перемещенными лицами. Они имеют право на пособие от государства.
Издание "Новое время" рассказало, что изменится для ВПЛ осенью.
В августе 2024 года срок выплаты пособия на проживание для значительной части ВПЛ уязвимых категорий истек. Для продления поддержки ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, правительство продлило эти выплаты еще на 6 месяцев — то есть до февраля 2025 года.
В сентябре выплаты автоматически без дополнительного обращения продлили наиболее уязвимым категориям переселенцев. Также есть категории ВПЛ, которые должны подать специальное заявление на назначение или продление выплат.
Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн
- для других лиц — 2000 грн
Кто из ВПЛ может потерять выплаты осенью
Чтобы понять, что семьи продолжают соответствовать нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное положение этих семей.
Выплаты могут потерять:
- граждане, находящиеся за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин
- ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 000 грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)
- приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ)
- имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные
- приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 000 грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы
- имеют на депозитном банковском счету средства на общую сумму более 100 000 грн
Критерии для получения права на выплату также не изменились: они остаются такими же, как были при переназначении помощи для семей, которые обращались с заявлениями от марта 2024 года.
Напомним, в Украине изменили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, правительство урегулировало вопрос о недопущении выселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья для временного проживания.
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