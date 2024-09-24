Дмитрук в Лондоне будет оспаривать запрос на экстрадицию – СМИ

В Лондоне решается вопрос об экстрадиции нардепа Артема Дмитрука. Он будет оспаривать запрос Украины.

Об этом сообщил The Independent.

Как детализировали в издании, запрос на экстрадицию связан с обвинениями в хулиганстве, инцидент датируется 2020 годом. Тогда нардеп пытался "прорваться на политическое собрание".

"Сейчас против меня и моей семьи, против меня самого идет политическое преследование за мои политические взгляды и поддержку УПЦ", — сказал беглый нардеп.

Также издание "Страна" со ссылкой на источники в окружении нардепа сообщило, что утром 24 сентября Дмитрий был задержан в Лондоне. Однако информация пока не подтверждена.

Впоследствии источники LIGA.net в правоохранительных органах опровергли информацию о задержании Дмитрука. По данным собеседника, это вброс россиян, а судебного процесса по экстрадиции беглеца еще нет.

Ранее одиозный нардеп рассказал, как бежал из Украины. Он заявил, что прибег к такому шагу из-за того, что его хотели "ликвидировать".

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