В ГБР знали, что нардеп Дмитрук готовит побег: почему тогда не задержали

У следствия не было законных оснований, чтобы довести план бегства нардепа до провала.

Следователи ГБР знали, что народный депутат Артем Дмитрук готовится уехать за границу, но не имели законных оснований для его задержания.

Об этом советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила в эфире телемарафона.

"ГБР и следствие видело признаки подготовки к организации возможного побега, но у следствия не было законных оснований, чтобы обезопасить и довести этот план побега до провала. Было бы подозрение – были бы законные основания. Не было подозрения – не было законных оснований", – объяснила Сапьян.

Она также напомнила, что подозрение народным депутатам выписывает генпрокурор. А соответствующее подозрение Дмитруку появилось уже 25 августа, то есть уже после его бегства из Украины.

Представительница ГБР также прокомментировала видео, на котором похожего на Дмитрука человека заметили в торговом центре Лондона. Сапьян сообщила, что следователи ГБР обратились к коллегам в Великобритании, чтобы те подтвердили, действительно ли нардеп находится там.

Место нахождения Дмитрука устанавливается, добавила представительница ГБР.

Напомним, Дмитрук незаконно уехал из Украины 23 августа, а 25 августа ему было объявлено подозрение за нападение на правоохранителя в Одессе и избиение военного в Киеве.

29 августа суд заочно избрал меру пресечения Дмитруку в виде содержания под стражей. Нардеп был объявлен в международный розыск.

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