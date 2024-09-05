Экс-нардеп Мосийчук "похоронил" Шуфрича, а затем "воскресил"

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил о якобы смерти народного депутата Нестора Шуфрича, однако впоследствии написал, что это ошибка. Адвокат Шуфрича сообщил, жив ли политик.

Об этом один из адвокатов Шуфрича – Дмитрий Савицкий – сказал в комментарии ТСН.ua.

Адвокат опроверг смерть Шуфрича.

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"Это бред, информация не соответствует действительности. Просто у некоторых органов немножко подгорают сроки содержания под стражей, они сами себя загнали в тупик. Поэтому, чтобы перевернуть вектор общественного внимания на другую тематику, разгоняют такую ерунду. Шуфрич жив, все нормально", – рассказал Савицкий.

Смерть Шуфрича опровергла и спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Информация о смерти нардепа в СИЗО не соответствует действительности", – написала она в Сети.

Отметим, 4 сентября Шуфричу стало плохо в зале Печерского райсуда Киева, где должно было состояться подготовительное заседание по делу нардепа. Перед началом процесса нардеп сообщил журналистам, что недавно ему прооперировали грыжу. Подозреваемого забрали в больницу, а заседание перенесли на 5 сентября.

Напомним, осенью 2023 года Шуфрич получил подозрение в государственной измене за антиукраинскую деятельность.

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