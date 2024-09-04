Дубинского разоблачили на новых махинациях: о чем идет речь

Генеральный прокурор подписал новые обвинения и изменения в предварительные подозрения в отношении народного депутата Украины Александра Дубинского и его помощника. Нардеп подозревается в повторной организации незаконного пересечения границы (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику, ныне являющемуся главой общественной организации.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Согласно расследованию, в августе 2022 года народный депутат вместе с другими лицами организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Мужчина пересек границу на автомобиле через один из пунктов пропуска, предъявив документы из системы "Путь" – выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей для нужд ВСУ.

Документ был издан по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и его связанных с ним общественных организаций. После пересечения границы этот "родственник" фактически работал на иностранном судне, не производя никаких перевозок для ВСУ, и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

Ранее нардеп уже подозревался в организации незаконного выезда этого же мужчины как водителя волонтера в 2023 году. Следствие установило, что в 2022 году уже была информация о том, что во время выезда не было никаких перевозок гуманитарной помощи.

Досудебное расследование проводит ГСУ ДБР, оперативное сопровождение осуществляют ГОУ ДБР и СБУ.

Напомним, Дубинского подозревают в госизмене. По данным ДБР и СБУ, нардеп под позывным "Буратино" осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу России. 14 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

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