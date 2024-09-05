Атака на Полтаву: Зеленский рассказал, как произошла трагедия

Президент сообщил, что ракета прилетела очень быстро и люди не успели спуститься в бомбоубежище.

Российские ракеты, попавшие в военное учебное заведение Полтавы, летели всего три минуты, и многие погибли или получили ранения, когда спускались в укрытие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью NBC News.

Зеленский прокомментировал телеканалу атаку по Полтаве, которую российские войска устроили 3 сентября.

"Это был ракетный удар. Просчитанный удар. Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище", – сообщил президент.

"Сейчас считается, что многие были ранены или убиты, когда спускались в бомбоубежище, то есть люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось сохранить себя", — добавил глава государства.

Заметим, что это интервью с Зеленским было записано в день ракетного удара по Полтаве.

Напомним, в результате ракетного удара по Институту связи в Полтаве количество погибших по состоянию на 5 сентября возросло до 54-х. Под завалами могут находиться еще пять человек.

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