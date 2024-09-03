Снова пренебрегли мерами безопасности: военный эксперт об ударе по Полтаве

Украинские города до сих пор находятся в опасности новых ударов из-за малого количества ПВО, отметил Олег Жданов.

Россияне нанесли удар по Полтаве. Вероятно, там снова пренебрегли мерами безопасности.

Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" заявил военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, в Полтаве могли снова пренебречь средствами безопасности.

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"Относительно Полтавы действительно это намек на то, что опять-таки пренебрегли мерами безопасности в плане организации жизнедеятельности. Судя по тому, что намек идет на войска, значит строили войска", – сделал вывод эксперт.

Жданов добавил, что украинские города до сих пор находятся в опасности новых ударов из-за малого количества ПВО.

"К сожалению, у нас очень мало систем противоракетной обороны, которые могли бы защищать наши областные центры, где живет достаточно большое количество населения", – отметил он.

Напомним, продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения в Полтаве. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях.

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