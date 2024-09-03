Сырский прокомментировал российский удар по Полтаве

Главнокомандующий ВСУ отметил, что идет оперативное расследование этого события.
Утром 3 сентября российские террористы нанесли удар по учебному заведению в городе Полтава. Также попадание было и по территории соседнего лечебного учреждения. По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер".
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"К сожалению, много погибших и раненых. Десятки людей оказались под завалами. Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Боль и печаль по погибшим…" — выразил соболезнования Сырский.
Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально вовлечена в оперативное расследование этого события, отметил он.
Напомним, количество жертв в результате ракетного удара по Полтаве растет По состоянию на 19:00 3 сентября известно о 49 погибших и 219 травмированных людях.
На месте ракетного удара в Полтаве 3 сентября спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Полтаве. Кроме института и больницы, в городе повреждены многоэтажки.
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