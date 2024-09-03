Сирський прокоментував російський удар по Полтаві

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що триває оперативне розслідування цієї події.

Зранку 3 вересня російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Біль і сум за загиблими…" — висловив співчуття Сирський.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події, зазначив він.

Нагадаємо, кількість жертв внаслідок ракетного удару по Полтаві зростає Станом на 19:00 3 вересня відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей.

На місці ракетного удару у Полтаві 3 вересня рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Полтаві. Окрім інституту та лікарні, в місті пошкоджені багатоповерхівки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не встигли сховатись! В Міноборони оприлюднили деталі удару по Полтаві

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