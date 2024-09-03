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Удар балістикою по Полтаві: кількість жертв зросла

Удар балістикою по Полтаві: кількість жертв зросла

Свічка пам'яті / Фото: pixabay.com

Черговою ціллю ворога цього разу стала Полтава.

Триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу у Полтаві. Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей.

Про це написав голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади. 

"Невимовний біль і скорбота. Вічна пам'ять загиблим", – відзначив Пронін.

Згодом в Офісі Генпрокурора оновили інформацію щодо загиблих. Так, російський удар забрав життя 51 людини.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через ракетний удар по навчальному центру у Полтаві. Попередньо, йдеться про недбалість військових.

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