Удар балістикою по Полтаві: кількість жертв зросла

Черговою ціллю ворога цього разу стала Полтава.
Триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу у Полтаві. Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей.
Про це написав голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади.
"Невимовний біль і скорбота. Вічна пам'ять загиблим", – відзначив Пронін.
Згодом в Офісі Генпрокурора оновили інформацію щодо загиблих. Так, російський удар забрав життя 51 людини.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через ракетний удар по навчальному центру у Полтаві. Попередньо, йдеться про недбалість військових.
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