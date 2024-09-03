Ракетний удар по навчальному центру у Полтаві: ДБР відкрило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через ракетний удар по навчальному центру у Полтаві.

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела, було порушено кримінальну справу. Втім за якою саме статтею, наразі невідомо.

За даними інших медіа, ДБР відкрило справу щодо недбалості військових через трагедію у Полтаві.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, Росія атакувала балістичними ракетами інститут й лікарню в Полтаві. Відомо про щонайменше 41 загиблу людину.

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