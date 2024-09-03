Удар по Полтаві: людей дістають з-під завалів, пошкоджені багатоповерхівки

Поліція проводить поквартирний обхід, щоб перевірити, чи немає постраждалих.

На місці ракетного удару у Полтаві 3 вересня надзвичайники продовжують розбирати завали та рятувати людей. Окрім інституту та лікарні, в місті пошкоджені багатоповерхівки.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

Рятувальники локалізували пожежу на місці ракетного удару в Полтаві та продовжують розбір завалів.

"Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги", – вказав міністр.

Він зазначив, що поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

Поліція проводить поквартирний обхід, щоб перевірити, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано близько 100 заяв про пошкоджене майно.

"Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх", – додав Клименко.

Нагадаємо, російська армія 3 вересня завдала ракетного удару по Полтаві і влучила по інституту та лікарні. У Міноборони повідомили про понад 40 загиблих та майже 200 постраждалих.

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