Ракетно-дронова атака по Україні: скільки цілей збила ППО

Сили ППО працювали у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Російські війська атакували Україну у ніч проти 3 вересня ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та Х-59/69, а також ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі російські окупанти завдали по Україні удару:

трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму,

керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської області,

35-ма ударними дронами типу Shahed-131/136 із Курської області та мису Чауда, що в Криму.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА Shahed-131/136, шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини", – йдеться у звіті Повітряних сил.

Там додали, що ППО працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, ввечері 2 вересня ворог атакував Запоріжжя: є загиблі та поранені, зокрема діти.

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