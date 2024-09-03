Деталі атаки на Дніпро: пошкоджені будинки, підприємство, автомобілі

Кількість поранених у Дніпрі зросла від трьох до шести.

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро ввечері 2 вересня пошкоджені дитсадок, приватні будинки та підприємство. Пошкоджені понад 10 авто.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Голова ОВА уточнив, що внаслідок ракетної атаки на Дніпро напередодні ввечері загинув 51-річний чоловік.

"Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома", – вказав Лисак.

У Дніпрі також горіли автомобілі. Знищено три машини, ще 12 – пошкоджені.

У дитсадку та сімох приватних будинках побиті вікна. Пошкоджено підприємство.

Окрім того, ворог ввечері обстріляв Нікопольщину. Росіяни цілили по населених пунктах району з РСЗВ "Град", важкої артилерії, атакували дронами-камікадзе. У Нікополі та Марганецькій громаді ворог зачепив інфраструктуру. Минулося без жертв.

Зранку загарбники поновили удари по Нікополю. Пошкоджена адмінбудівля. Обстеження території триває.

Нагадаємо, російські війська влаштували ракетну атаку на Дніпро ввечері 2 вересня. Спершу повідомлялося, що загинула одна людина, ще троє постраждали.

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