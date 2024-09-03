Детали атаки на Днепр: повреждены дома, предприятие, автомобили

Число раненых в Днепре возросло от трех до шести.

В результате ракетной атаки на Днепр вечером 2 сентября повреждены детсад, частные дома и предприятие. Повреждены более 10 автомобилей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Глава ОВА уточнил, что в результате ракетной атаки на Днепр накануне вечером погиб 51-летний мужчина.

"Шесть человек пострадали. Из них один 37-летний мужчина остается в больнице. Другие будут приходить в себя дома", — указал Лысак.

В Днепре тоже горели автомобили. Уничтожены три машины, еще 12 – повреждены.

В детском саду и семи частных домах разбиты окна. Повреждено предприятие.

Кроме того, враг вечером обстрелял Никопольщину. Россияне целились по населенным пунктам района из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии, атаковали дронами-камикадзе. В Никополе и Марганецкой громаде враг задел инфраструктуру. Обошлось без жертв.

Утром захватчики возобновили удары по Никополю. Повреждено админздание. Обследование территории продолжается.

Напомним, российские войска устроили ракетную атаку на Днепр вечером 2 сентября. Сначала сообщалось, что погиб один человек, еще трое пострадали.

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