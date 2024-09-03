ВСУ восстановили позиции под Покровском: карта ISW

Украинские войска восстановили утраченные ранее позиции под Покровском Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 2 сентября геолокационные кадры указывают на то, что Силы обороны Украины восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (юго-восточнее Покровска).

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов России в этом районе", – сообщили аналитики.

Карта боевых действий на Покровском направлении/Карта: ISW

К слову, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские оккупанты якобы не продолжили движение на Покровск, а формируют южный фланг.

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