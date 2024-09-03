Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ восстановили позиции под Покровском: карта ISW

ВСУ восстановили позиции под Покровском: карта ISW

Украинские войска / Фото: Associated Press

Силы обороны Украины восстановили позиции на юго-западе Новогродовки.

Украинские войска восстановили утраченные ранее позиции под Покровском Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 2 сентября геолокационные кадры указывают на то, что Силы обороны Украины восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (юго-восточнее Покровска).

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов России в этом районе", – сообщили аналитики.

Карта боевых действий на Покровском направлении/Карта: ISW / ©
Карта боевых действий на Покровском направлении/Карта: ISW

К слову, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские оккупанты якобы не продолжили движение на Покровск, а формируют южный фланг.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости ТСН 19:30 2 сентября. Штурм Покровска, задержали сообщника Дмитрука, последствия ночной атаки

Новости ТСН 19:30 2 сентября. Штурм Покровска, задержали сообщника Дмитрука, последствия ночной атаки

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация