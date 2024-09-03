Ночная атака беспилотников: в каких украинских городах прогремели взрывы

Не забывайте беспокоиться о своей безопасности.
В ночь на 3 сентября, как и накануне, Россия атаковала Украину беспилотниками.
Из-за этой атаки во многих городах звучали сирены и раздавались взрывы, в частности:
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Черниговщина;
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Чернигов;
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Сyмщина;
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Чугуев (Харьковщина);
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Харьков;
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Миргород (Полтавщина);
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Полтава/р-н;
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Николаев;
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Киевщина;
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Николаевщина;
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Херсон.
Напомним, что враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения.
Добавим, что 2 сентября было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.
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