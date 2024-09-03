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Ночная атака беспилотников: в каких украинских городах прогремели взрывы

Ночная атака беспилотников: в каких украинских городах прогремели взрывы

Вражеские беспилотники донимают украинцев

Не забывайте беспокоиться о своей безопасности.

В ночь на 3 сентября, как и накануне, Россия атаковала Украину беспилотниками.

Из-за этой атаки во многих городах звучали сирены и раздавались взрывы, в частности:

  • Черниговщина;

  • Чернигов;

  • Сyмщина;

  • Чугуев (Харьковщина);

  • Харьков;

  • Миргород (Полтавщина);

  • Полтава/р-н;

  • Николаев;

  • Киевщина;

  • Николаевщина;

  • Херсон.

Напомним, что враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения.

Добавим, что 2 сентября было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.

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