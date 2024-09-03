Ночная атака беспилотников: в каких украинских городах прогремели взрывы

Не забывайте беспокоиться о своей безопасности.

В ночь на 3 сентября, как и накануне, Россия атаковала Украину беспилотниками.

Из-за этой атаки во многих городах звучали сирены и раздавались взрывы, в частности:

Черниговщина;

Чернигов;

Сyмщина;

Чугуев (Харьковщина);

Харьков;

Миргород (Полтавщина);

Полтава/р-н;

Николаев;

Киевщина;

Николаевщина;

Херсон.

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Напомним, что враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения.

Добавим, что 2 сентября было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.

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