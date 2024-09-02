Российские войска продвинулись севернее Харькова: детали от ISW

На фронте враг продвигается по району Глубокого.

Российская оккупационная армия недавно продвинулась в Харьковской области — к северу и северо-востоку от Харькова.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 1 сентября показывают, что захватчики продвинулись в пределах расположенной западной части Глубокого - к северу от областного центра.

Аналитики отмечают: украинская Харьковская группировка сил сообщила, что перемещение российских войск вблизи Глубокого спорадично из-за действий украинских беспилотников. Также отмечается, что ВСУ отразили российскую штурмовую группу из района вблизи Волчанского агрегатного завода в центре города ночью против 1 сентября. Кроме того, за последние два дня продолжались бои под Липцами и в Волчанске.

Также отмечается, что российские войска недавно незначительно продвинулись юго-восточнее Купянска во время боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 1 сентября. Геолокационные кадры за 31 августа показывают, что также оккупанты недавно незначительно продвинулись юго-западнее Песчаного, расположенного возле Купянска. Также российский милблогер утверждал, что войска РФ также продвинулись северо-западнее Песчаного. Впрочем, у ISW не нашло подтверждения.

Как сообщалось, ВСУ в Харьковской области деоккупировали часть важного населенного пункта. Речь идет о части территории в Глубоком районе.

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