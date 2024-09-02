Ситуация обостряется: в Генштабе назвали самый горячий участок фронта

ВСУ держат оборону.
Ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.
На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Роздоловки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 20 атак неподалеку от Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 63 штурмовых и наступательных действия агрессора.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.
На Времивском направлении противник совершил 14 атак наших позиций недалеко от Водяного, Константиновки и Макаровки.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных наступательных действий враг не отмечен.
На Приднепровском направлении две попытки кафиров захватить наши позиции успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
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