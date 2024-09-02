Ситуація загострюється: в Генштабі назвали найгарячішу ділянку фронту

Ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев'ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

За минулу добу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено.

На Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити наші позиції успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Ракетний удар РФ по Києву: який вигляд мають пошкоджені спортзал і котельня МАУП

Читайте також: