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Враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения

Враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 3 сентября 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

  • группы "Шахедов" наблюдается в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, двигаются в западном направлении.

  • Чернигов – в районе города вражеский БпЛА.

  • "Шахеды" на Херсонщине – в направлении Николаевской области.

  • Киевщина движение ударных БПЛА в вашем направлении с севера.

  • Черкасская область – группа ударных БПЛА из Полтавщины в вашем направлении.

Во многих городах раздались взрывы.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 2 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

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