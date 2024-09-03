Враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 3 сентября 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
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группы "Шахедов" наблюдается в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, двигаются в западном направлении.
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Чернигов – в районе города вражеский БпЛА.
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"Шахеды" на Херсонщине – в направлении Николаевской области.
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Киевщина движение ударных БПЛА в вашем направлении с севера.
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Черкасская область – группа ударных БПЛА из Полтавщины в вашем направлении.
Во многих городах раздались взрывы.
Позаботьтесь о собственной безопасности.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 2 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО
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