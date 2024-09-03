Враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения

В ночь на 3 сентября 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

группы "Шахедов" наблюдается в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, двигаются в западном направлении.

Чернигов – в районе города вражеский БпЛА.

"Шахеды" на Херсонщине – в направлении Николаевской области.

Киевщина движение ударных БПЛА в вашем направлении с севера.

Черкасская область – группа ударных БПЛА из Полтавщины в вашем направлении.

Во многих городах раздались взрывы.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

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