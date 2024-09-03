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Враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке – Deep State

Враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке – Deep State

Российская армия пытается продвигаться вперед / Фото: Associated Press

Продолжаются бои.

Обновлена карта боевых действий на фронте.

Об этом сообщает аналитический канал Deep Sate.

По их информации, враг продвинулся в Нью-Йорке и в Пречистовке.

Уточняется линия столкновения у Лимана Первого и Водяного.

Относительная стабилизация фронта возле Галицыновки.

Напомним, российское командование усилило обстрелы территорий Курской области, которые контролируют ВСУ, пренебрегая гражданской безопасностью. Местные жители в шоке отсутствия эвакуации и усиления обстрелов. Украинские военные обеспечивают население продуктами и медикаментами, создавая условия для нормальной жизни.

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