Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці - Deep State

Тривають бої.
Оновлено мапу бойових дій на фронті.
Про це інформує аналітичний канал Deep Sate.
За їхньою інформацією, ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.
Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного.
Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки.
Нагадаємо, російське командування посилило обстріли територій Курської області, які контролюють ЗСУ, нехтуючи безпекою цивільних. Місцеві жителі шоковані відсутністю евакуації та посиленням обстрілів. Українські військові забезпечують населення продуктами та медикаментами, створюючи умови для нормального життя.
Читайте також:
- Ненавидять Путіна, бояться "звільнення" та просяться до України: як живуть жителі Суджі на Курщині
- Путін заговорив про мирні переговори і розборки з "українськими бандитами" на Курщині
- "Король жахів" Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ на Курщину: що він сказав