Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці - Deep State

Оновлено мапу бойових дій на фронті.

Про це інформує аналітичний канал Deep Sate.

За їхньою інформацією, ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.

Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного.

Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки.

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Нагадаємо, російське командування посилило обстріли територій Курської області, які контролюють ЗСУ, нехтуючи безпекою цивільних. Місцеві жителі шоковані відсутністю евакуації та посиленням обстрілів. Українські військові забезпечують населення продуктами та медикаментами, створюючи умови для нормального життя.

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