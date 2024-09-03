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Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці - Deep State

Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці - Deep State

Російська армія намагається просуватися вперед / Фото: Associated Press

Тривають бої.

Оновлено мапу бойових дій на фронті. 

Про це інформує аналітичний канал Deep Sate. 

За їхньою інформацією, ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.

Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного.

Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки.

Нагадаємо, російське командування посилило обстріли територій Курської області, які контролюють ЗСУ, нехтуючи безпекою цивільних. Місцеві жителі шоковані відсутністю евакуації та посиленням обстрілів. Українські військові забезпечують населення продуктами та медикаментами, створюючи умови для нормального життя.

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