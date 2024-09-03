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У Чернігові пролунали вибухи

У Чернігові пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях / Фото: Getty Images

На українців чекає чергова тривожна ніч.

У Чернігові пролунали вибухи. 

Це був вибух, а за певний час - повторний.

Про це інформують очевидці та місцеві журналісти. 

Раніше в області була оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях. 

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Також він додав, що у центрі міста влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.

Внаслідок ворожого авіаудару, якого російська терористична армія завдала по Харкову в понеділок, 2 вересня, пошкоджено один з  вищих навчальних закладів обласного центру.

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