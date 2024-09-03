На українців чекає чергова тривожна ніч.
У Чернігові пролунали вибухи.
Це був вибух, а за певний час - повторний.
Про це інформують очевидці та місцеві журналісти.
Раніше в області була оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях.
У Чернігові через дронову атаку працює ППО, - про це заявив керівник МВА Дмитро Брижинський
Також він додав, що у центрі міста влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.
Внаслідок ворожого авіаудару, якого російська терористична армія завдала по Харкову в понеділок, 2 вересня, пошкоджено один з вищих навчальних закладів обласного центру.
Читайте також:
- Росія атакує Харків: горять приватні будинки та супермаркет
- Російські війська просунулися на північ від Харкова: деталі від ISW
- У Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі