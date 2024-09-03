У Чернігові пролунали вибухи.

Це був вибух, а за певний час - повторний.

Про це інформують очевидці та місцеві журналісти.

Раніше в області була оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях.

У Чернігові через дронову атаку працює ППО, - про це заявив керівник МВА Дмитро Брижинський

Також він додав, що у центрі міста влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано.

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Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.

Внаслідок ворожого авіаудару, якого російська терористична армія завдала по Харкову в понеділок, 2 вересня, пошкоджено один з вищих навчальних закладів обласного центру.

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