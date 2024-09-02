У Харкові та Дніпрі лунають вибухи: що відомо

У Харкові та Дніпрі лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Мережі.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. Застосування балістичного озброєння зі сходу. Швидкісна ціль на Дніпро. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", – повідомили у Повітряних силах.

Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.

Внаслідок ворожого авіаудару, якого російська терористична армія завдала по Харкову в понеділок, 2 вересня, пошкоджено один з вищих навчальних закладів обласного центру.

Головне за 2 вересня: обстріл Харкова, безупинні штурми росіян, втеча Дмитрука

Читайте також: