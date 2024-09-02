У Харкові та Дніпрі лунають вибухи: що відомо

Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях.
У Харкові та Дніпрі лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві мешканці у Мережі.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. Застосування балістичного озброєння зі сходу. Швидкісна ціль на Дніпро. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", – повідомили у Повітряних силах.
Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.
Внаслідок ворожого авіаудару, якого російська терористична армія завдала по Харкову в понеділок, 2 вересня, пошкоджено один з вищих навчальних закладів обласного центру.
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