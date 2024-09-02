Іран може поставити Росії балістичні ракети – Bloomberg

G7 уже запровадила санкції проти Ірану та Північної Кореї за постачання зброї в Росію.

Європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до Росії, і цей крок може викликати швидку відповідь з боку союзників України.

Про це повідомили джерела, обізнані з цим питанням, пише Bloomberg.

"Іран надав Росії сотні безпілотників під час війни в Україні, але потенційна передавання балістичних ракет означатиме тривожний розвиток ситуації", – пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Водночас чиновники відмовилися оцінити тип і масштаб постачання або назвати терміни. Балістичні ракети зазвичай літають набагато швидше, ніж крилаті чи безпілотники, і можуть нести велике корисне навантаження.

Раніше в НАТО неодноразово застерігали Тегеран від подібного кроку та робили дипломатичні зусилля, щоб запобігти йому.

Окрім своїх, РФ має ракети північнокорейського виробництва. За даними Повітряних сил ЗСУ, в останній атаці на столицю використовувалися ракети "Іскандер-М" (РФ), а також моделі KN-23 (КНДР), запущені з Брянської, Курської та Воронезької областей, які межують з Україною.

Партнери України тим часом намагаються виконати обіцянки, які дали 2024 року. Кілька союзників по НАТО досі не виконали зобов’язання, підтверджені на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, зазначає Bloomberg.

Як пишуть у Bloomberg, станом на сьогодні Україні вже бракує енергетичних потужностей у системі, і перспектива відновлення енергопостачання до початку опалювального сезону стає все проблематичнішою.

Водночас Росія продовжує покладатися на постачання з таких країн, як Іран і КНДР, підтримуючи також власні виробничі потужності завдяки технологіям і ключовим компонентам з таких країн, як Китай.

Президент України Володимир Зеленський регулярно намагається домогтися від союзників нарощування постачань і зняття обмежень на удари вглиб російської території. Ці удари необхідні для ураження російських аеродромів і пускових установок, які використовуються для нападу Росії на українські міста та інфраструктуру.

І все ж передавання іранських балістичних ракет Росії, ймовірно, буде зустрінуте додатковими санкціями щодо Ірану, хоча їхня ефективність буде невизначеною з огляду на низку заходів, уже спрямованих проти Тегерана, зокрема щодо постачань безпілотників до Москви. Серед попередніх заходів, які обговорювали союзники, – нові обмеження щодо авіакомпанії Iran Air.

За словами співрозмовників, очікується, що країни G7 також публічно засудять будь-яке передавання негайно і донесуть свою заклопотаність до урядів країн Близького Сходу дипломатичними каналами.

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, який причетний до війни РФ проти України.

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