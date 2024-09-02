Иран может поставить России баллистические ракеты – Bloomberg

G7 уже ввела санкции против Ирана и Северной Кореи за поставку оружия в Россию.

Европейские чиновники ожидают, что Иран неизбежно поставит баллистические ракеты в Россию, и этот шаг может вызвать скорый ответ со стороны союзников Украины.

Об этом сообщили источники, осведомленные по этому вопросу, пишет Bloomberg.

"Иран предоставил России сотни беспилотников во время войны в Украине, но потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие ситуации", – пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

В то же время, чиновники отказались оценить тип и масштаб поставки или назвать сроки. Баллистические ракеты обычно летают гораздо быстрее, чем крылатые или беспилотники, и могут нести большую полезную нагрузку.

Ранее в НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от подобного шага и предпринимали дипломатические усилия, чтобы предотвратить его.

Кроме своих, у РФ есть ракеты северокорейского производства. По данным Воздушных сил ВСУ, в последней атаке на столицу участвовали ракеты "Искандер-М" (РФ), а также модели KN-23 (КНДР), запущенные из Брянской, Курской и Воронежской областей, граничащих с Украиной.

Партнеры Украины в это время пытаются выполнить обещания, которые дали в 2024 году. Несколько союзников по НАТО до сих пор не выполнили обязательства, подтвержденные на саммите альянса в Вашингтоне в июле, отмечает Bloomberg.

Как пишут в Bloomberg, на сегодняшний день Украине уже не хватает энергетических мощностей в системе, и перспектива возобновления энергоснабжения к началу отопительного сезона становится все более проблематичной.

В то же время Россия продолжает полагаться на поставки из таких стран, как Иран и КНДР, поддерживая собственные производственные мощности благодаря технологиям и ключевым компонентам из таких стран, как Китай.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно пытается добиться от союзников наращивания поставок и снятия ограничений на удары в глубь российской территории. Эти удары необходимы для поражения российских аэродромов и пусковых установок, которые используются для нападения на украинские города и инфраструктуру Россией.

И все же передача иранских баллистических ракет России, вероятно, будет встречена дополнительными санкциями в отношении Ирана, хотя их эффективность будет неопределенной, учитывая ряд мер, уже направленных против Тегерана, в том числе по поставкам беспилотников в Москву. Среди предыдущих мер, обсуждаемых союзниками, – новые ограничения в отношении авиакомпании Iran Air.

По словам собеседников, ожидается, что страны G7 также публично осудят любую передачу немедленно и донесут свою озабоченность правительствам стран Ближнего Востока по дипломатическим каналам.

Напомним, СБУ собрала доказательную базу на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббасу Муса, причастного к войне РФ против Украины.

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