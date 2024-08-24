Иран пытался атаковать аккаунты Трампа и Байдена в WhatsApp — Meta

Хакерская группа, связанная с разведывательным подразделением иранской армии, попыталась атаковать аккаунты Трампа и Байдена в WhatsApp.

Meta в пятницу 23 августа обнаружила попытки взлома аккаунтов WhatsApp американских чиновников из администраций президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа. В этом обвинили иранскую группу хакеров.

Об этом сообщает Reuters.

В своем блоге материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp описала эту попытку как "небольшую группу вероятной социальной инженерии в WhatsApp" с участием аккаунтов, выдающих себя за техническую поддержку AOL, Google, Yahoo и Microsoft.

Компания заблокировала аккаунты после того, как пользователи сообщили о подозрительной активности.

Meta обвинила в атаке хакерскую группу APT42, которая, как полагают, связана с разведывательным подразделением иранской армии и известна тем, что устанавливает программное обеспечение для слежки на мобильные телефоны своих жертв. По словам исследователей, следящих за группой, это программное обеспечение позволяет записывать звонки, похищать текстовые сообщения и бесшумно включать камеры и микрофоны.

Лица, пытавшиеся атаковать аккаунты в WhatsApp, базировались в Израиле, на палестинских территориях, в Иране, Соединенных Штатах и Великобритании.

Напомним, украинские киберспециалисты атаковали российскую компанию "Вега", которая является разработчиком ядерного оружия. В результате взлома серверов компании украинская разведка получила важную информацию, которая будет использована в интересах победы.

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