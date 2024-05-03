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ГУР осуществляет масштабную кибератаку на операторов в Татарстане: детали

ГУР осуществляет масштабную кибератаку на операторов в Татарстане: детали

Кибератака / Фото: Pexels

В регионе активно работают заводы ОПК РФ.

ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеров и мобильную связь в Татарстане. Часть операторов уже заблокирована.

Об этом "Общественному" сообщили источники в спецслужбах.

Как детализировали в издании, в результате DDоS-атаки удалось заблокировать таких операторов, как: "МТС", ПАО "Таттелеком" и "Уфанет".

"В общей сложности в Татарстане размещены около 30 производств, в том числе заводы оборонно-промышленного комплекса", – добавляется в сообщении.

Ранее мы писали о том, что украинские хакеры сломали "Москоллектор".

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