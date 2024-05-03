В Генштабе объяснили, кому не обязательно идти в ТЦК

Полковник Юрий Глущенко, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, дал разъяснение относительно того, кому не нужно обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих данных.

Гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, исключенным из военного учета (о чем указано в соответствующих государственных реестрах и их военных билетах), не нужно приходить в ТЦК для обновления информации.

Об этом представитель Генштаба ВСУ полковник Юрий Глущенко сообщил в интервью NV.

Однако представитель Генштаба подчеркнул, что во время действия правового режима военного положения и мобилизации каждый мужчина должен иметь при себе военно-учетный документ с соответствующими отметками. Если в документе отсутствует отметка об исключении из военного учета, к гражданину могут возникнуть вопросы со стороны работников ТЦК для уточнения его статуса.

В случае, если человек был исключен из военного учета, но не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, ему необходимо обратиться в ТЦК для получения этой записи. Полковник Глущенко подтвердил, что каждый гражданин должен иметь при себе эти документы.

Напомним, полковник Юрий Глущенко также рассказал, что в Украине хотят ввести новый документ единого образца. В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдаваться единый документ для военнообязанного, резервиста, призывника, по единой форме.

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