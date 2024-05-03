В Генштабе дали советы украинцам, стоящим в очередях в ТЦК

ТЦК переведены на круглосуточную работу. А если военкомат закрыт, можно обратиться на горячую линию Минобороны.

Чтобы не стоять в очередях в ТЦК и СП, стоит спланировать свой визит не в час пик, ведь военкоматы сейчас переведены на круглосуточную работу. Кроме того, с 18 мая можно будет обновить свои данные через электронный кабинет призывника и в ЦПАУ.

Об этом представитель Генштаба ВСУ полковник Юрий Глущенко рассказал в интервью Radio NV.

Глущенко ответил на вопрос, почему люди идут обновлять свои данные еще до вступления в силу закона о мобилизации 18 мая. Ведь согласно закону обновить свои данные нужно будет в течение двух месяцев.

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"Возможно, граждане таким образом показывают свою добросовестность, а, возможно, беспокоятся, что 60 дней будет недостаточно для того, чтобы попасть в ТЦК и обновить свои данные", — предположил полковник.

Он отметил, что те, кто уже сейчас прибывает в ТЦК для обновления своих данных, не будут обязаны снова идти и обновлять информацию после вступления в силу закона о мобилизации.

"Я хотел бы добавить, что ТЦК переведены на круглосуточную работу, 24/7. Когда мы наблюдаем определенные скопления людей в определенные часы работы, возможно, нужно спланировать свой визит в ТЦК таким образом, чтобы это не был час пик. Возможно, нужно прийти в восемь часов вечера, в девять — кому как удобно", – посоветовал представитель Генштаба.

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Журналист отметил, что хотя было объявлено, что ТЦК работают 24/7, однако его знакомые на выходных не смогли попасть в военкомат. Глущенко прокомментировал это так:

"Да, ТЦК переведены на круглосуточную работу. По вашим знакомым, которые не смогли попасть, нужно разбираться в конкретном случае, который произошел, почему так случилось".

Он посоветовал, что в случае, если ТЦК закрыт, можно обратиться на горячую линию на сайте Минобороны.

"Позвонив туда, нужно назвать причину, назвать ТЦК, зафиксировать дату своего визита, время. И дальше мы будем по установленному порядку разбираться, почему так случилось", — рассказал полковник.

Он напомнил, что с 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. У граждан будет возможность авторизовать свои данные через электронный кабинет, через визит в ЦПАУ и непосредственно в ТЦК.

Напомним, в Минобороны сообщили, что в ближайшее время смогут ввести электронную очередь для посещения ТЦК и СП.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В ТЦК разъяснили, кому не нужно идти обновлять данные! И поделились лайфхаком

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