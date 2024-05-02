В Полтавском ТЦК прокомментировали очереди и дали лайфхак гражданам

Сейчас ТЦК и СП с возложенными обязанностями справляются.

Да, было незначительное увеличение очередей, но нужно понимать: обычно в ТЦК и СП прибывают не те граждане, которые будут призваны в армию. То есть это военнообязанные граждане или забронированные, уточняющие свои военно-учетные данные или имеющие право на отсрочку.

Об этом в эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Военнообязанные граждане, которые будут подлежать мобилизации в ТЦК и СП, идти по определенным причинам не хотят.

"Пользуясь случаем, я могу дать своего рода лайфхак гражданам, которые боятся, чтобы их мобилизовали. Они могут обратиться в рекрутинговый центр или непосредственно в военное подразделение, боевую бригаду, и взять отношения, и прийти в ТЦК и СП уже с отношением", – отметил Истомин.

Сейчас много вакансий, говорит Истомин, много возможностей.

Ранее стало известно, отправят ли на ВВК всех, кто сейчас придется становиться на учет.

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