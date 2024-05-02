Где лучше посадить перец: овощи вырастут мясистыми и крупными

Наверное, нет такого огорода, где бы не рос сладкий перец. Но не каждому хозяину удается собрать обильный урожай. У этого есть две основные причины. Во-первых, для перца нужно найти тот участок, где он мог бы вырасти в полной мере. Также хорошо найти ему правильных "соседей", способствующих увеличению урожая. Рассказываем, где лучше и с какими растениями посадить перец, чтобы выросли крупные мясистые плоды.

Где лучше посадить перец: действенные советы

Следует помнить, что перец не любит сквозняков, его лучше сажать на защищенном от ветра участке, где будет много солнца. Тогда растение хорошо укоренится, не будет болеть и будет быстро расти.

Для перца будет лучшим местом то, где раньше росли огурцы, бахчевые, бобовые или капуста. Не стоит сажать культуру там, где в прошлом году были картофель или помидоры. У томатов и перца есть общие болезни, поэтому рассада может заразиться и погибнуть, если ее посадить на таком участке.

Какие растения лучше сажать возле перца, чтобы получить тройной урожай

Чтобы перец вырос большим, мясистым и сладким, посадите рядом с грядкой базилик. Такое соседство будет отпугивать от участка всех вредителей, не любящих запах пряной травы.

Также можно сажать рядом с перцем душицу, майоран, петрушку, зеленый лук, эти травы будут защищать овощи от болезней и вредителей. Еще можно посеять чернобривцы, которые будут защищать перец от грибка и нематод.

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